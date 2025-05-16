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Общество

Власти обсудили с дольщиками завершение строительства ЖК "Дом на Горького"

23 мая 2025 14:52  [127] Общество
Власти обсудили с дольщиками завершение строительства ЖК Дом на Горького

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин провел рабочую встречу с участниками долевого строительства жилого комплекса "Дом на Горького".

Во встрече приняли участие представители регионального минстроя, инспекции государственного строительного надзора и компании-застройщика ООО "СЗ Хутор". Основной темой обсуждения стали текущие темпы работ на объекте и перспективы завершения строительства.

Дольщикам представили информацию о ходе строительных мероприятий. По словам представителей застройщика, на данный момент ведутся работы по монтажу фасадной системы, прокладке наружных и внутренних инженерных сетей, установке лифтов, а также отделке мест общего пользования.

"Объект обеспечен всеми необходимыми ресурсами для завершения строительных работ к концу июня текущего года", — сообщили в компании ООО "СЗ Хутор".

Получение заключения о соответствии объекта требованиям и разрешение на ввод в эксплуатацию ожидаются в третьем квартале 2025 года. Передачу ключей дольщикам планируют начать осенью того же года.

Строительство жилого комплекса началось по разрешению, выданному еще в 2015 году. Первоначально сдача дома была запланирована на апрель 2018 года, однако сроки неоднократно переносились. По словам дольщиков, по договорам долевого участия квартиры должны были быть переданы до июня 2022 года, но к тому моменту строительные работы фактически были остановлены.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Нижегородской области признал прежнего застройщика банкротом. После этого, по согласованию с Министерством строительства России, новым застройщиком было назначено ООО "СЗ Хутор".

Напомним, что достройка ЖК "Дом на Горького" возобновилась в январе 2024 года.

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Теги:
Долгострои Дольщики Строительство
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