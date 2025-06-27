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Политика

XII форум регионов России и Беларуси открылся в Нижнем Новгороде

27 июня 2025 12:05  [111] Политика
XII форум регионов России и Беларуси открылся в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

С 25 по 27 июня Нижний Новгород принимает XII Форум регионов России и Беларуси (12+). Организаторами форума выступили Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и Правительство Нижегородской области. Тема Форума: "Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".

Для участия в Форуме в Нижний Новгород прибыли Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, Председатель Совета Республики Нацсобрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и другие официальные лица.

В программу Форума включено семь тематических секций, совместное мероприятие молодежных парламентов России и Беларуси, заседание торгово-промышленных палат стран-участниц Союзного государства, сессия Счетной палаты России и Комитета государственного контроля Беларуси. Форум сопровождает большая выставочная и культурная программы, форум креативных технологий, состоится подписание ряда соглашений, укрепляющих различные формы сотрудничества участников. Завершится XII Форум пленарным заседанием с участием руководителей министерств и ведомств, органов госвласти, представителей бизнес-сообщества, культуры и науки. ВА пленарном заседании примут участие более 700 делегатов. Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве. 

Мы попросили экспертов оценить значимость этого события с точки зрения перспектив сотрудничества России и Беларуси, в том числе ответив на вопрос: "почему XII Форум сосредоточил свое внимание на молодежи?"

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Фокус внимания на молодежь можно объяснить рядом причин. Именно эта целевая группа – будущее страны, поэтому их вовлечение в процесс Союзного взаимодействия очень логичен. Молодые лидеры участвуют в формировании долгосрочных стратегий, которые будут реализовываться в ближайшие десятилетия. Говоря о теме Форума, именно в год 80-летия Великой Победы очень уместно вспомнить о том, что объединяет народы России и Беларуси. А молодежь, являясь наследником памяти, в будущем не только сохранит идеи и смыслы, но и сыграет, возможно, ключевую роль в противостоянии попыткам переписывания истории".

Андрей Чугунов, журналист:

"В том, что XII Форум регионов России и Беларуси, проходящий в Нижнем Новгороде, основное внимание сконцентрировал на молодёжной политике, нет ничего необычного. Вспомните Маяковского: "Старый мир из жизни вырос, развевайте мертвое в дым! / Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым". Замените термин "коммунизм" на тот, который больше нравится, и вот вам "дорожная карта" молодежной политики любого государства, хоть Советского, хоть Союзного. При фактическом отсутствии глобальной молодежной организации, основанной на государственной идеологии (пока, как мне кажется, не очень-то сформулированной и в России, и в Беларуси), власть пытается использовать инициативы любого масштаба хоть как-то "цепляющие" молодых людей. К тому же сам термин "молодежь" имеет достаточно размытые возрастные ограничения". 

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук отмечает роль молодежи в общественной жизни России и Белоруссии:

"Нижегородский регион умеет в PR, поэтому не сомневаюсь, 12-й форум будет активно звучать в российской и белорусской информационной повестке. Тем более, что тема форума – молодёжь. А это будущее, об образе которого так любят рассуждать политики и политологи. Это интересно, не скучно, а главное важно. В современном мире у старшего поколения молодёжь принято ругать, называть "поколением ЕГЭ", приводить в пример собственный опыт. Мне кажется это вечная тема всех поколений. При этом, будем объективны – количество молодёжи, вовлеченной в различные общественно-полезные активности колоссально"

Евгений Семенов зампред Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент акцентирует внимание на исторической связи России и Белоруссии:

"Поток межрегиональных соглашений усилил координацию в борьбе с санкционным давлением, доказав — суверенитет двух стран неразделим. Важнейшим аспектом связей России и Беларуси является экономика. Объём взаимной торговли двух стран давно превысил десятки миллиардов долларов. На всем постсоветском пространстве нет другого примера такой глубокой экономической интегрированности кроме примера России и Беларуси. Но самое главное, что связывает наши народы – это единая история и единая культура".

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"Выставка реальных достижений. XII Форум регионов России и Беларуси в Нижнем Новгороде – наглядная демонстрация высочайшего уровня союзнических отношений между народами наших стран. Взаимная интеграция идёт и вширь, и в глубь, и касается, пожалуй, уже всех отраслей и направлений  – и в экономике, и в социальной сфере, в культуре, в молодежной политике, в спорте, в туризме, на дипломатическом и государственном уровнях. XII Форум утверждает заявку Нижегородской области одного из центров межрегионального сотрудничества России и Беларуси – официальное открытие генконсульства Беларуси в Нижнем Новгороде символично закрепляет Приволжскую столицу на дипломатической карте России".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".

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Теги:
Белоруссия Форум
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