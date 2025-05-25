Матвиенко прибыла в Нижний Новгород на Форум регионов России и Беларуси

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Нижний Новгород, где 26-27 июня проходит XII Форум регионов России и Беларуси (12+). Об этом сообщила пресс-служба Совфеда.
Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Совет Республики Национального собрания Беларуси.
В первый день форума Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретятся с молодёжью двух стран. Также высокие гости ознакомятся с выставкой достижений народного хозяйства России и Беларуси и примут участие в пленарном заседании.
27 июня состоится встреча руководителей верхних палат парламентов с представителями органов государственной власти субъектов России и регионов Беларуси.
Отмечается, что программа форума включает подписание соглашений о сотрудничестве, заключение коммерческих контрактов и других документов, направленных на развитие двусторонних связей.
В рамках деловой повестки запланированы семь секций по ключевым направлениям развития Союзного государства. Также состоятся заседания Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодёжного совета при Совете Республики.
Отдельное внимание будет уделено вопросам внешнего государственного аудита. Счётная палата РФ и Комитет госконтроля Беларуси проведут совместную сессию по теме "Социальная поддержка населения: роль институтов внешнего государственного аудита".
Кроме того, Торгово-промышленные палаты России и Беларуси обсудят перспективные проекты делового сотрудничества регионов как основу устойчивого будущего.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение форума в регионе — это высокая оценка его вклада в развитие российско-белорусских отношений. По его словам, мероприятие станет важным шагом в укреплении межрегионального взаимодействия и откроет новые возможности для сотрудничества.
Ранее стало известно, что власти Гомеля предложили Нижнему Новгороду заключить соглашение о побратимстве. Договор планируется подписать на Форуме регионов.
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