Матвиенко прибыла в Нижний Новгород на Форум регионов России и Беларуси Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина, архив

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Нижний Новгород, где 26-27 июня проходит XII Форум регионов России и Беларуси (12+). Об этом сообщила пресс-служба Совфеда.

Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Совет Республики Национального собрания Беларуси.

В первый день форума Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретятся с молодёжью двух стран. Также высокие гости ознакомятся с выставкой достижений народного хозяйства России и Беларуси и примут участие в пленарном заседании.

27 июня состоится встреча руководителей верхних палат парламентов с представителями органов государственной власти субъектов России и регионов Беларуси.

Отмечается, что программа форума включает подписание соглашений о сотрудничестве, заключение коммерческих контрактов и других документов, направленных на развитие двусторонних связей.

В рамках деловой повестки запланированы семь секций по ключевым направлениям развития Союзного государства. Также состоятся заседания Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодёжного совета при Совете Республики.

Отдельное внимание будет уделено вопросам внешнего государственного аудита. Счётная палата РФ и Комитет госконтроля Беларуси проведут совместную сессию по теме "Социальная поддержка населения: роль институтов внешнего государственного аудита".

Кроме того, Торгово-промышленные палаты России и Беларуси обсудят перспективные проекты делового сотрудничества регионов как основу устойчивого будущего.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение форума в регионе — это высокая оценка его вклада в развитие российско-белорусских отношений. По его словам, мероприятие станет важным шагом в укреплении межрегионального взаимодействия и откроет новые возможности для сотрудничества.

Ранее стало известно, что власти Гомеля предложили Нижнему Новгороду заключить соглашение о побратимстве. Договор планируется подписать на Форуме регионов.