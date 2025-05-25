Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Власти упразднили Кстовский округ
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
26 июня 2025 11:45  [3] Матвиенко прибыла в Нижний Новгород на Форум регионов России и Беларуси
26 июня 2025 11:00  [82] Глеб Никитин провел рабочие встречи с губернаторами Ульяновской и Орловской областей
26 июня 2025 10:44  [110] Нижегородское Заксобрание укрепляет сотрудничество с российскими парламентами
25 июня 2025 18:32  [240] Евгений Люлин предложил парламентариям России сформировать ключевые направления совместной работы
25 июня 2025 16:45  [277] Ставку по семейной ипотеке в России захотели опустить до 3%
24 июня 2025 19:00  [430] Депутаты ГД добиваются отмены отсрочки досрочной пенсии для педагогов
24 июня 2025 08:45  [348] Вознесенский округ обрел еще одного побратима в Китае
23 июня 2025 17:50  [337] Владимир Беспалов: "Современные технологии учета газа должны быть доступными для населения"
23 июня 2025 15:20  [852] Эксперт-мониторинг с 16 по 23 июня 2025 года от АНО "Минин-центр"
23 июня 2025 12:39  [423] Вейпы могут полностью запретить в России
Политика

Матвиенко прибыла в Нижний Новгород на Форум регионов России и Беларуси

26 июня 2025 11:45  [3] Политика
Матвиенко прибыла в Нижний Новгород на Форум регионов России и Беларуси

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина, архив

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Нижний Новгород, где 26-27 июня проходит XII Форум регионов России и Беларуси (12+). Об этом сообщила пресс-служба Совфеда. 

Организаторами мероприятия выступают Совет Федерации и Совет Республики Национального собрания Беларуси.

В первый день форума Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретятся с молодёжью двух стран. Также высокие гости ознакомятся с выставкой достижений народного хозяйства России и Беларуси и примут участие в пленарном заседании.

27 июня состоится встреча руководителей верхних палат парламентов с представителями органов государственной власти субъектов России и регионов Беларуси.

Отмечается, что программа форума включает подписание соглашений о сотрудничестве, заключение коммерческих контрактов и других документов, направленных на развитие двусторонних связей.

В рамках деловой повестки запланированы семь секций по ключевым направлениям развития Союзного государства. Также состоятся заседания Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодёжного совета при Совете Республики.

Отдельное внимание будет уделено вопросам внешнего государственного аудита. Счётная палата РФ и Комитет госконтроля Беларуси проведут совместную сессию по теме "Социальная поддержка населения: роль институтов внешнего государственного аудита".

Кроме того, Торгово-промышленные палаты России и Беларуси обсудят перспективные проекты делового сотрудничества регионов как основу устойчивого будущего.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение форума в регионе — это высокая оценка его вклада в развитие российско-белорусских отношений. По его словам, мероприятие станет важным шагом в укреплении межрегионального взаимодействия и откроет новые возможности для сотрудничества.

Ранее стало известно, что власти Гомеля предложили Нижнему Новгороду заключить соглашение о побратимстве. Договор планируется подписать на Форуме регионов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия Валентина Матвиенко Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
28 мая 2025 18:20  [989] Беларусь и Россия обсудили экологическое сотрудничество на встрече в Нижнем Новгороде
20 марта 2025 15:50  [1213] Фонд поддержки совместных проектов России и Беларуси предложили создать в Нижнем Новгороде
20 марта 2025 11:47  [1184] Россия и Беларусь обсудили развитие ИТ-сферы на заседании в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных