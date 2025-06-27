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Политика

Максим Лубяной: "Молодежь активна и в России, и в Белоруссии"

27 июня 2025 12:11  [98] Политика
Максим Лубяной: Молодежь активно вовлечена в общественные процессы и в России, и в Белоруссии

С 25 по 27 июня Нижний Новгород принимает XII Форум регионов России и Беларуси (12+). Организаторами форума выступили Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и Правительство Нижегородской области. Тема Форума: "Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"В Нижнем Новгороде проходит форум регионов России и Беларуси. Двенадцатый форум. Ещё раз – двенадцатый. Я про предыдущие одиннадцать не слышал. Да, скорее всего это прошло мимо меня, впрочем, думаю, что мимо многих. История таких форумов началась в 2014 году, когда в Минске 5-6 июня собралось 19 регионов России и все области Беларуси. Политическую конфигурацию того времени, думаю, помнят все. Одна из главнейших задач была тогда  у политического руководства России – актуализация отношений с ближайшим союзником, то есть с Беларусью, ведь до того момента союзное государство было всё же больше декларативным и держалось на личных отношениях глав государств, частной предпринимательской инициативе с обеих сторон и, конечно, общей истории побед и трагедий. С первого форума прошло 11 лет. Изменились геополитические условия, изменился мир, изменились наши страны. И декларативное союзное государство уже не кажется виртуальным, и "белорусские креветки" уже в прошлом, и неоценимая помощь друг другу в сложных моментах абсолютная реальность. Да, мы по настоящему братский народ.

А про экономические связи двух государств знает, например, практически каждый нижегородец – трамваи "МиНиН" тому подтверждение. Ну или количество продуктовых магазинов, продающих белорусскую продукцию. Более того, белорусские продукты уже подделывают, что говорит об их качестве и репутации.

Нижегородский регион умеет в PR, поэтому не сомневаюсь, 12 форум будет активно звучать в российской и белорусской информационной повестке. Тем более, что тема форума – молодёжь. А это будущее, об образе которого так любят рассуждать политики и политологи. Это интересно, не скучно, а главное важно.  

В современном мире у старшего поколения молодёжь принято ругать, называть "поколением ЕГЭ", приводить в пример собственный опыт. Мне кажется это вечная тема всех поколений. При этом, будем объективны – количество молодёжи, вовлеченной в различные общественно-полезные активности колоссально. По опыту могу сравнить это с пионерским или комсомольским движением в советское время. Но сейчас возможностей и направлений приложения своей активности даже больше. Надо, конечно, отдать должное политическим администраторам, которые точно знают как было, что нужно было поправить и как это переложить на современное время.

Вообще, этот форум совершенно точно не внутреннее дело двух государств. Это сигналы. Дружественным странам – смотрите как мы дружим и не сомневайтесь в своих убеждениях; не дружественным странам – смотрите как мы умеем дружить и завидуйте".

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Теги:
Белоруссия Максим Лубяной Форум
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