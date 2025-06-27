Евгений Семенов: "История и культура связывают Россию и Белоруссию" Политика

С 25 по 27 июня Нижний Новгород принимает XII Форум регионов России и Беларуси (12+). Организаторами форума выступили Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и Правительство Нижегородской области. Тема Форума: "Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства".

Евгений Семенов зампред Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"XII Форум регионов России и Беларуси стал не просто площадкой для диалога, а живым воплощением многовекторной интеграции двух народов. Встреча, пронизанная духом союзничества, подтвердила: сотрудничество России и Беларуси вышло за рамки политических деклараций, превратившись в ткань повседневной жизни миллионов людей.

Стратегическое партнёрство, закреплённое в программах Союзного государства, обретает конкретные черты: от синхронизации законодательных инициатив до совместных проектов в сфере безопасности. Поток межрегиональных соглашений усилил координацию в борьбе с санкционным давлением, доказав — суверенитет двух стран неразделим.

Важнейшим аспектом связей России и Беларуси является экономика. Объём взаимной торговли двух стран давно превысил десятки миллиардов долларов. На всем постсоветском пространстве нет другого примера такой глубокой экономической интегрированности кроме примера России и Беларуси.

Но самое главное, что связывает наши народы – это единая история и единая культура. Важно, что 85% белорусских школьников изучают русский язык как родной, а в российских вузах 30% иностранных студентов — из Беларуси.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко на встрече с молодежью в рамках XII Форума сделала акцент на фундаментальном единстве двух народов. Она заявила, что единая цивилизационная ДНК и общая духовность являются главным объединяющим фактором народов России и Беларуси. Подчеркнув значимость роли молодежи в обеспечении будущего двух близких народов, она призвала молодых людей доносить правду до сверстников на понятном им языке.

Таким образом Форум трансформирует память о Великой Победе из символа прошлого в дорожную карту для молодёжного сотрудничества – от совместных стартапов и противодействия неонацизму к несокрушимому союзу наших народов в будущем".