До +22 градусов обещают нижегородцам в эти выходные Общество

Фото: Кира Мишина

Переменчивая погода ждет жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В субботу, 28 июня, будет преимущественно облачно, осадки не прогнозируются. Утром температура воздуха составит +14...+17 градусов. Ближе к полудню потеплеет до +21 градуса, а к вечеру столбики термометров опустятся до +19 градусов. Ночью ожидается понижение температуры до +12…+14. Ветер будет дуть с северо-западного направления, его порывы достигнут 5 м/с.

Воскресенье, 29 июня, обещает быть более тёплым и солнечным. Утром воздух прогреется до +19 градусов, а днем — до +22. При этом вечером температура будет в пределах +19…+21. В ночные часы столбики термометров опустятся до +12…+15. При этом возможен кратковременный дождь. Ветер ослабеет и сменит направление с северо-западного на южное. Его скорость составит 2-3 м/с.

Ранее сообщалось, что июль в Нижегородской области обещает быть теплее нормы.