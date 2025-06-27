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Политика

Наталья Кочанова поблагодарила Глеба Никитина за радушный прием в Нижнем Новгороде

27 июня 2025 13:49  [109] Политика
Наталья Кочанова поблагодарила Глеба Никитина за радушный прием в Нижнем Новгороде

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова поблагодарила губернатора Глеба Никитина за "радушный и теплый прием" в Нижнем Новгороде, а также "комфортные условия для продуктивной работы" XII Форума регионов России и Беларуси (12+). 

"Символично, что именно здесь, в городе трудовой доблести, проходит наш очередной форум регионов, посвященный молодежи - наследникам Великой Победы и будущего союзного государства", - сказала Кочанова. 

Также она выразила особую признательность оргкомитетам обеих стран за проведение форума на высочайшем уровне. 

Напомним, что 27 июня в приволжской столице прошла встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Совета Республики Беларуси Натальи Кочановой с руководителями российских и белорусских регионов. Подробности читайте на сайте НИА "Нижний Новгород"

Также сообщалось, что в рамках Форума 26 июня на территории Нижегородского кремля открылось Генконсульство Республики Беларусь. 

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Теги:
Белоруссия Глеб Никитин Международное сотрудничество
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