Наталья Кочанова поблагодарила Глеба Никитина за радушный прием в Нижнем Новгороде Политика

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова поблагодарила губернатора Глеба Никитина за "радушный и теплый прием" в Нижнем Новгороде, а также "комфортные условия для продуктивной работы" XII Форума регионов России и Беларуси (12+).

"Символично, что именно здесь, в городе трудовой доблести, проходит наш очередной форум регионов, посвященный молодежи - наследникам Великой Победы и будущего союзного государства", - сказала Кочанова.

Также она выразила особую признательность оргкомитетам обеих стран за проведение форума на высочайшем уровне.

Напомним, что 27 июня в приволжской столице прошла встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Совета Республики Беларуси Натальи Кочановой с руководителями российских и белорусских регионов. Подробности читайте на сайте НИА "Нижний Новгород".

Также сообщалось, что в рамках Форума 26 июня на территории Нижегородского кремля открылось Генконсульство Республики Беларусь.