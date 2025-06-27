Проект дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде сделает компания из Твери

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Дочернее предприятие тверской "Дорожной строительной компании" — ООО "ДЛ ПЛЮС" — получило официальное разрешение на подготовку проектной документации для строительства дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде.
Соответствующая документация на разработку проектов планировки и межевания была размещена на сайте министерства градостроительной деятельности Нижегородской области в конце июня 2025 года.
Работы охватывают два участка. Первый из них расположен между улицей Советской и Молитовским мостом. Здесь планируется реализовать сразу три этапа первой очереди строительства дублера. Общая протяженность этого отрезка составит около 5,2 километра.
Второй участок включает территорию от Молитовского моста до Заречного бульвара и улицы Баумана. Он охватывает четвертый этап первой очереди, длиной примерно 1,5 километра.
Разработка проектной документации будет проводиться за счет подрядчика, однако в рамках заключенного государственного контракта. Представить готовые материалы в нижегородский минград необходимо не позднее конца июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что дублер проспекта Ленина в Нижнем Новгороде планируют построить к 2029 году.
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