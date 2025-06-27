Нижегородская и Гомельская области укрепили союз стратегическим соглашением Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

На пленарной сессии XII Форума регионов России и Беларуси (12+) было заключено соглашение о всестороннем сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Гомельским областным исполнительным комитетом.

Документ подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Подписание прошло в присутствии высокопоставленных представителей обеих стран, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову, а также их заместителей Юрия Воробьева и Сергея Хоменко.

Глеб Никитин подчеркнул важность расширения партнёрства с белорусскими регионами.

"Присоединение Гомельской области к числу наших стратегических партнёров в Беларуси имеет большое значение. Вместе с Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областями Гомель становится ключевым элементом в развитии торгово-экономических и гуманитарных связей. Это соглашение открывает новую страницу в нашем взаимодействии и подтверждает общее стремление к укреплению союзных отношений", — отметил глава региона.

Стороны договорились о взаимодействии в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, образование и туризм. Важной частью соглашения станет развитие прямых контактов между предприятиями и организациями двух регионов, реализация совместных проектов, а также обмен делегациями.

Кроме того, планируется активное участие бизнес-сообществ в экономических и инвестиционных форумах, проводимых по обе стороны границы. Это должно способствовать не только укреплению деловых связей, но и созданию условий для успешной реализации взаимовыгодных инициатив.

"Углубление сотрудничества между нашими регионами — неотъемлемая часть интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Гомельская область всегда была надёжным мостом дружбы между Беларусью и Россией. Уверен, что подписание соглашения станет толчком к усилению нашего взаимодействия и выведет его на новый уровень как в экономике, так и в гуманитарной сфере", — заявил Иван Крупко.

Также в рамках форума было заключено соглашение о научно-техническом сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Национальной академией наук Беларуси. Под документом подписи поставили Глеб Никитин и председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник.

Это соглашение направлено на развитие научного потенциала двух сторон, укрепление связей между научными учреждениями, а также практическое внедрение совместных разработок. В рамках партнёрства планируется проведение совместных исследований и обмен научным опытом.

Напомним, что Президент России Владимир Путин записал обращение к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии (12+), который проходит в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что Нижний Новгород и белорусский Гомель установили побратимские связи.