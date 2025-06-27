Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников XII Форума регионов России и Беларуси (12+), который проходит в Нижнем Новгороде.
В своем вступительном слове на пленарном заседании "Молодежь Беларуси и России. Наследники Великой Победы и будущее союзного государства" зампред назвал Нижний Новгород гостеприимным. Также он напомнил собравшимся, что в августе город трудовой доблести будет отмечать 804-летие. "Очень хорошая дата", - подчеркнул Чернышенко.
Еще Чернышенко сказал, что главным событием 2025 года станет Слет Всемирного фестиваля молодежи (12+). Он пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре. Участие в нем примут две тысячи человек из 130 стран, в том числе Беларуси.
Напомним, ранее спикер Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова поблагодарила главу Нижегородской области Глеба Никитина за теплый прием.
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