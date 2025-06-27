ЦУРС презентовал новый фирменный стиль как символ единства и движения вперёд Спорт

Центр управления и развития спорта Нижегородской области (АНО "ЦУРС") представил обновлённый фирменный стиль. Новый визуальный образ подчеркивает стратегический и системный подход организации к развитию профессионального спорта в регионе.

По словам разработчиков, брендбук отражает идею корпорации, которая не просто администрирует, а создает культурный и эмоциональный каркас нижегородского спорта.

"Спорт — это не только цифры, рекорды и достижения. Это про культуру, атмосферу и чувство принадлежности к чему-то большему", — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Он подчеркнул, что важно, чтобы нижегородский спорт имел узнаваемое лицо, объединяющее как клубы и болельщиков, так и самих спортсменов.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло сообщил, что работа над новым стилем велась при непосредственном участии генерального директора ЦУРС Максима Гафурова. Также в рамках брендбука создан логотип Проектного офиса организации — подразделения, которое отвечает за спортивно-массовые мероприятия, взаимодействие с федерациями и работу с инвесторами.

АНО "ЦУРС" осуществляет координацию деятельности профессиональных клубов Нижегородской области, оказывает системную поддержку и ищет новые решения для устойчивого развития спортивной инфраструктуры и процессов в регионе.