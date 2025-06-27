Девочка-подросток разбилась на мотоцикле в Нижегородской области Происшествия

Несовершеннолетняя девочка погибла в ДТП в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщили в региональной ГАИ.

Смертельная авария произошла на повороте к селу Арманиха вечером 27 июня. Там столкнулись автомобиль "Ауди" и мотоцикл.

Пассажирка байка скончалась на месте, а несовершеннолетний водитель доставлен в больницу.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Его сбил несовершеннолетний самокатчик.