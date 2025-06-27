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Происшествия

Девочка-подросток разбилась на мотоцикле в Нижегородской области

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Девочка-подросток разбилась на мотоцикле в Нижегородской области

Несовершеннолетняя девочка погибла в ДТП в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщили в региональной ГАИ. 

Смертельная авария произошла на повороте к селу Арманиха вечером 27 июня. Там столкнулись автомобиль "Ауди" и мотоцикл. 

Пассажирка байка скончалась на месте, а несовершеннолетний водитель доставлен в больницу. 

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося. 

Ранее сообщалось, что глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Его сбил несовершеннолетний самокатчик. 

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Теги:
Дальнеконстантиновский район ДТП Смертность
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