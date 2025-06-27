Девочка-подросток разбилась на мотоцикле в Нижегородской области

Несовершеннолетняя девочка погибла в ДТП в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, сообщили в региональной ГАИ.
Смертельная авария произошла на повороте к селу Арманиха вечером 27 июня. Там столкнулись автомобиль "Ауди" и мотоцикл.
Пассажирка байка скончалась на месте, а несовершеннолетний водитель доставлен в больницу.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Его сбил несовершеннолетний самокатчик.
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