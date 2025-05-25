Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Сергаче

Вечером 22 июня в городе Сергач Нижегородской области произошло лобовое столкновение с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
Около 22:20 на улице Старчикова 46-летний водитель "Рено Логан" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Крайслер", за рулем которого находилась 32-летняя женщина.
В результате аварии пострадали оба водителя, а также два несовершеннолетних пассажира "Крайслера". Ими оказались мальчики в возрасте 7 и 10 лет. Все четверо были доставлены в Сергачскую ЦРБ.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что нижегородский мотоциклист улетел в кювет и погиб в Бутурлинском районе.
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