Гибель подростка в ДТП под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом

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Уголовное дело возбуждено из-за ДТП с погибшей девочкой-подростком в Дальнеконстантиновском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Смертельная авария произошла в десятом часу вечера 27 июня на 56 км трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов, на повороте к селу Арманиха. Там столкнулись автомобиль "Ауди" под управлением 21-летнего водителя и мопед "Альфа" под управлением 16-летнего подростка.
В результате подростка госпитализировали с различными повреждениями, а 17-летняя пассажирка мопеда скончалась на месте.
Дело завели по статье УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Назначены следственные и процессуальные действия.
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