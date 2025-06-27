Гибель подростка в ДТП под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено из-за ДТП с погибшей девочкой-подростком в Дальнеконстантиновском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Смертельная авария произошла в десятом часу вечера 27 июня на 56 км трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов, на повороте к селу Арманиха. Там столкнулись автомобиль "Ауди" под управлением 21-летнего водителя и мопед "Альфа" под управлением 16-летнего подростка.

В результате подростка госпитализировали с различными повреждениями, а 17-летняя пассажирка мопеда скончалась на месте.

Дело завели по статье УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Назначены следственные и процессуальные действия.