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Происшествия

Гибель подростка в ДТП под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом

28 июня 2025 14:20  [131] Происшествия
Гибель подростка в ДТП под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено из-за ДТП с погибшей девочкой-подростком в Дальнеконстантиновском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 

Смертельная авария произошла в десятом часу вечера 27 июня на 56 км трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов, на повороте к селу Арманиха. Там столкнулись автомобиль "Ауди" под управлением 21-летнего водителя и мопед "Альфа" под управлением 16-летнего подростка. 

В результате подростка госпитализировали с различными повреждениями, а 17-летняя пассажирка мопеда скончалась на месте. 

Дело завели по статье УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Назначены следственные и процессуальные действия. 

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Теги:
ДТП Смертность Уголовное дело
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