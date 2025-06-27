СК начал проверку из-за гибели рыбака на Горьковском водохранилище

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Рыбак утонул в Горе-море в Городецком округе Нижегородской области, сообщили в СУ СКР по региону.
Тело утопленника нашли утром 28 июня. Установлено, что мужчина пошел на водоем порыбачить, но, вероятно, захотел искупаться.
Следователи осмотрели тело. Первичный осмотр показал, что следов криминала нет. Однако точную причину смерти удастся установить лишь по итогам судмедэкспертизы.
В СК проводится проверка. Цель - установить обстоятельства трагедии. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что с начала купального сезона зарегистрировано более 10 случаев гибели на воде в Нижегородской области.
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