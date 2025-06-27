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Общество

12 водоемов безопасны для купания в Нижнем Новгороде

28 июня 2025 11:25  [89] Общество
12 водоемов безопасны для купания в Нижнем Новгороде

Роспотребнадзор опубликовал перечень водоемов, где разрешено купаться на территории Нижнего Новгорода и области. По данным на 27 июня, санитарным требованиям соответствуют 12 мест для отдыха у воды.

В черте Нижнего Новгорода пригодными для купания признаны семь водоемов. В их числе — водоем в парке культуры и отдыха Автозаводского района на проспекте Молодежном.

Разрешено купание также на двух участках озера Силикатного, расположенных по адресам проспект Ленина, 19Б и 23.

На озере Светлоярском безопасными признаны пляжи, находящиеся на улицах Мокроусова и Гаугеля.

Кроме того, жители могут отдыхать на берегах озер Лунского и Пестичного в Сормовском районе, а также у Верхнего и Третьего озер на территории Щелоковского хутора.

В области к числу разрешенных отнесены пять водоемов. Среди них — озеро Юрасовское в городском округе Бор и озеро "У Крутой горы" в Богородске.

В Выксе купание безопасно на трех пляжах у Верхнего пруда.

Также пригодными для отдыха признаны озеро Святое в Пушкине и участок на реке Волга в районе Лыскова.

Напомним, что с начала 2025 года в Нижегородской области утонули 11 человек

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Теги:
Водоёмы Купальный сезон Роспотребнадзор
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