11 человек утонули в Нижегородской области с начала лета Происшествия

С начала купального сезона в Нижегородской области зафиксировано 16 происшествий на воде, в результате которых погибли 11 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, с 1 июня 2025 года спасателям удалось предотвратить гибель еще шести человек. Среди погибших несовершеннолетних не было.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности во время отдыха у воды. Особое внимание следует уделять выбору безопасных мест для купания и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что гибель женщины в Оке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода обернулась проверкой Следственного комитета. Напомним также, что в июне в в Нижегородской области за один день утонули двое мужчин.

Добавим, что официальных пляже в Нижнем Новгороде в этом году 14. Но безопасными, по данным Роспотребнадзора, являются лишь три водоема.