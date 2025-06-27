Пожар в производственном здании произошёл в Ленинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Ленинском районе областного центра накануне произошёл пожар, огонь охватил двухэтажное производственное здание на улице Баумана.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пламя распространилось на площадь в 150 квадратных метров.

Для ликвидации пожара привлекли 53 специалиста и 16 единиц техники. Благодаря оперативным действиям спасателей, возгорание локализовали и полностью потушили, обошлось без жертв.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.