Пожар в производственном здании произошёл в Ленинском районе Нижнего Новгорода

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В Ленинском районе областного центра накануне произошёл пожар, огонь охватил двухэтажное производственное здание на улице Баумана.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пламя распространилось на площадь в 150 квадратных метров.
Для ликвидации пожара привлекли 53 специалиста и 16 единиц техники. Благодаря оперативным действиям спасателей, возгорание локализовали и полностью потушили, обошлось без жертв.Напомним, 25 июня огнеборцы тушили пожар на бывшем химзаводе "Заря" в Дзержинске: там загорелись бочки с краской. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. Причиной пожара стала халатность при сжигании мусора
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