МЧС назвало причину пожара на бывшем химзаводе в Дзержинске Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Причиной пожара на территории бывшего химзавода "Заря" в Дзержинске стала халатность при сжигании мусора.

По предварительной информации МЧС по Нижегородской области, рабочий разжег огонь в металлическом контейнере, намереваясь сжечь мусор. Однако ситуация вышла из-под контроля, и огонь распространился за пределы емкости.

В результате инцидента нарушитель может понести административную ответственность. В настоящее время компетентные службы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. В связи с этим любые действия, связанные с открытым огнем, требуют повышенной осторожности. За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены большие штрафы.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске составила 500 кв. метров.