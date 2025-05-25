МЧС назвало причину пожара на бывшем химзаводе в Дзержинске

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Причиной пожара на территории бывшего химзавода "Заря" в Дзержинске стала халатность при сжигании мусора.
По предварительной информации МЧС по Нижегородской области, рабочий разжег огонь в металлическом контейнере, намереваясь сжечь мусор. Однако ситуация вышла из-под контроля, и огонь распространился за пределы емкости.
В результате инцидента нарушитель может понести административную ответственность. В настоящее время компетентные службы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. В связи с этим любые действия, связанные с открытым огнем, требуют повышенной осторожности. За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены большие штрафы.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске составила 500 кв. метров.
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