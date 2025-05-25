Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
26 июня 2025 13:30  [129] Сотрудник "Газпром газораспределение Нижний Новгород" попался на взятке
26 июня 2025 13:15  [98] Полиция изъяла полуторагодовалого ребенка у неблагополучной нижегородки
26 июня 2025 12:46  [104] МЧС назвало причину пожара на бывшем химзаводе в Дзержинске
26 июня 2025 08:00  [224] Нижегородский предприниматель подделывал медосмотры водителей автобусов
26 июня 2025 07:00  [214] Нижегородцы перевели мошенникам почти 75 млн рублей за неделю
25 июня 2025 20:00  [320] Гибель женщины на пожаре под Городцом обернулась проверкой СК
25 июня 2025 19:45  [338] Предприниматель из Арзамаса попал под следствие за угрозы МЧСнику
25 июня 2025 18:03  [401] Опубликованы фото с места пожара на бывшем химзаводе "Заря" в Дзержинске
25 июня 2025 17:55  [290] Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара на бывшем заводе "Заря"
25 июня 2025 17:23  [295] Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с 7-летним ребенком в Нижнем Новгороде
Происшествия

МЧС назвало причину пожара на бывшем химзаводе в Дзержинске

26 июня 2025 12:46  [104] Происшествия
МЧС назвало причину пожара на бывшем химзаводе в Дзержинске

Фото: МЧС по Нижегородской области

Причиной пожара на территории бывшего химзавода "Заря" в Дзержинске стала халатность при сжигании мусора. 

По предварительной информации МЧС по Нижегородской области, рабочий разжег огонь в металлическом контейнере, намереваясь сжечь мусор. Однако ситуация вышла из-под контроля, и огонь распространился за пределы емкости.

В результате инцидента нарушитель может понести административную ответственность. В настоящее время компетентные службы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. В связи с этим любые действия, связанные с открытым огнем, требуют повышенной осторожности. За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены большие штрафы. 

Ранее сообщалось, что площадь пожара на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске составила 500 кв. метров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Завод Пожар
Поделиться:
Новости по теме
25 июня 2025 17:55  [290] Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара на бывшем заводе "Заря"
25 июня 2025 17:07  [307] Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в промзоне Дзержинска
23 июня 2025 13:58  [420] Пожары по вине детей нанесли ущерб на 1,5 млн рублей в Нижегородской области
07 июня 2025 16:03  [958] Пожар произошел на битумном заводе в Кстовском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных