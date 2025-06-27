Тренер Шпилевский похвалил самоотдачу игроков ФК "Пари НН" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский подвёл итоги первой недели работы с нижегородской командой и поделился впечатлениями от тренировочного процесса.

По его словам, футболисты проявили высокую самоотдачу и с интересом восприняли новые требования.

"Мне понравилась самоотдача игроков. Порадовало, как ребята воспринимают требования, как отнеслись к тренировочному процессу. Для них было много нового — прежде всего упражнения", — отметил Шпилевский.

Команда отрабатывала поведение в фазе игры без мяча, действия после отбора и использование свободных зон. Как подчеркнул тренер, главная цель — довести эти элементы до автоматизма.

"Делали это, чтобы у них это уже было в крови", — добавил он.

Помимо тактических моментов, большое внимание уделялось физической подготовке. Все упражнения были объёмными, поэтому неделя получилась интенсивной.

В завершение цикла провели двустороннюю игру, в которой каждый футболист получил по 45-50 минут игрового времени.

Ранее новый тренер "нижегородцев" поделился планами на сезон 2025/2026.

Напомним, что ФК "Пари Нижний Новгород" решением РФС остался в РПЛ, заняв место подмосковных "Химок", которые лишились лицензии.