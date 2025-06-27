Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
30 июня 2025 09:03  [130] Тренер Шпилевский похвалил самоотдачу игроков ФК "Пари НН"
29 июня 2025 17:44  [357] Стали известны соперники ФК "Пари НН" на Кубке России
29 июня 2025 15:25  [307] Нижегородской Ледовой арене на Стрелке присвоен официальный адрес
28 июня 2025 10:19  [375] ЦУРС презентовал новый фирменный стиль как символ единства и движения вперёд
27 июня 2025 17:07  [588] БК "Пари НН" сменил генерального менеджера
26 июня 2025 18:28  [468] Центр бокса в Городце решили открыть 27 августа
25 июня 2025 12:22  [512] Появились подробности создания "Центра скорости" на Гребном канале
24 июня 2025 15:49  [597] Белорусский защитник Илья Сушко присоединился к системе "Торпедо"
23 июня 2025 09:26  [692] Никитин одобрил переезд "Пари НН" в Саранск на первые игры сезона
22 июня 2025 14:45  [767] "Пари НН" начинает сезон матчем с "Краснодаром" и завершает игрой в Казани
Спорт

Тренер Шпилевский похвалил самоотдачу игроков ФК "Пари НН"

30 июня 2025 09:03  [130] Спорт
Тренер Шпилевский похвалил самоотдачу игроков ФК Пари НН

Фото: ФК "Пари НН"

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский подвёл итоги первой недели работы с нижегородской командой и поделился впечатлениями от тренировочного процесса.

По его словам, футболисты проявили высокую самоотдачу и с интересом восприняли новые требования.

"Мне понравилась самоотдача игроков. Порадовало, как ребята воспринимают требования, как отнеслись к тренировочному процессу. Для них было много нового — прежде всего упражнения", — отметил Шпилевский.

Команда отрабатывала поведение в фазе игры без мяча, действия после отбора и использование свободных зон. Как подчеркнул тренер, главная цель — довести эти элементы до автоматизма.

"Делали это, чтобы у них это уже было в крови", — добавил он.

Помимо тактических моментов, большое внимание уделялось физической подготовке. Все упражнения были объёмными, поэтому неделя получилась интенсивной.

В завершение цикла провели двустороннюю игру, в которой каждый футболист получил по 45-50 минут игрового времени.

Ранее новый тренер "нижегородцев" поделился планами на сезон 2025/2026.  

Напомним, что ФК "Пари Нижний Новгород" решением РФС остался в РПЛ, заняв место подмосковных "Химок", которые лишились лицензии. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алексей Шпилевский ФК Пари НН
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных