Тренер Шпилевский похвалил самоотдачу игроков ФК "Пари НН"

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Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский подвёл итоги первой недели работы с нижегородской командой и поделился впечатлениями от тренировочного процесса.
По его словам, футболисты проявили высокую самоотдачу и с интересом восприняли новые требования.
"Мне понравилась самоотдача игроков. Порадовало, как ребята воспринимают требования, как отнеслись к тренировочному процессу. Для них было много нового — прежде всего упражнения", — отметил Шпилевский.
Команда отрабатывала поведение в фазе игры без мяча, действия после отбора и использование свободных зон. Как подчеркнул тренер, главная цель — довести эти элементы до автоматизма.
"Делали это, чтобы у них это уже было в крови", — добавил он.
Помимо тактических моментов, большое внимание уделялось физической подготовке. Все упражнения были объёмными, поэтому неделя получилась интенсивной.
В завершение цикла провели двустороннюю игру, в которой каждый футболист получил по 45-50 минут игрового времени.
Ранее новый тренер "нижегородцев" поделился планами на сезон 2025/2026.
Напомним, что ФК "Пари Нижний Новгород" решением РФС остался в РПЛ, заняв место подмосковных "Химок", которые лишились лицензии.
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