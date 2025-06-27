Нижегородцам назвали частые причины пробуждений посреди ночи Общество

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Жители Нижнего Новгорода узнали о трёх распространённых факторах, способных вызывать внезапное пробуждение среди ночи.

Как пишет телеграм-канал "Бокал прессека", одной из возможных причин специалисты называют всплеск кортизола — гормона, который вырабатывается надпочечниками ближе к утру и готовит организм к пробуждению. Иногда этот процесс запускается раньше времени, что и приводит к неожиданному пробуждению.

Вторая причина — нарушение естественных циркадных ритмов, возникающее из-за использования смартфонов и других гаджетов перед сном. Яркий экран подавляет выработку мелатонина и сбивает внутренние биологические часы.

Ещё один фактор, мешающий полноценному отдыху, — слишком высокая температура в спальне. При перегреве организма снижается качество глубокого сна, и человек может проснуться раньше времени.

Чтобы быстрее вернуться ко сну, эксперты рекомендуют дыхательную технику "4-7-8": нужно делать медленный вдох в течение четырёх секунд, задерживать дыхание на семь секунд и затем плавно выдыхать в течение восьми.

Также специалисты советуют избегать включения света — даже слабое освещение может замедлить выработку мелатонина и затруднить повторное засыпание.