Врачи предупредили нижегородцев о риске "синдрома курьера" Общество

Нижегородские дерматологи обратили внимание на тревожную тенденцию — участившиеся случаи солнечных ожогов у курьеров, передвигающихся на самокатах и велосипеде без должной защиты кожи.

Главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале отметил, что многие доставщики пренебрегают солнцезащитными средствами и элементарными правилами безопасности в жару.

Один из ярких примеров привела дерматолог Татьяна Варенова. К ней на приём обратился пациент с сильным ожогом кожи лица. Ситуацию ухудшило неправильное "лечение" — по совету знакомых он прикладывал к коже лёд. Врач подчеркнула, что такие действия только усугубляют ожог.

"Обожжённую солнцем кожу нельзя подвергать резкому охлаждению. Лёд усиливает повреждение тканей", — пояснила специалист.

Также опасными считаются и другие популярные "народные" средства. Например, сметана или эфирные масла. Варенова объяснила, что подобные вещества нарушают естественную терморегуляцию кожи. Жирная плёнка, которую они создают, может привести к более глубоким повреждениям.

При солнечных ожогах медик рекомендует использовать лёгкие по текстуре аптечные средства — особенно пантенол в виде пенок, кремов и эмульсий.

Если ожоги настолько серьёзны, что появились волдыри, категорически нельзя вскрывать их или сдирать кожу. В таких случаях необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу. Открытые раны без правильной обработки могут привести к инфекции.

Ранее нижегородцам напомнили о важности обращения за помощью к психологам.