Юристы и врачи объяснили, когда депрессия может стоить водительских прав Общество

В России клиническая депрессия в ряде случаев может стать причиной приостановки действия водительского удостоверения, но только при соблюдении определённых условий. Разобраться в юридических и медицинских нюансах этой темы попытались эксперты, с которыми побеседовал портал 360.ru.

Не любая депрессия — повод забрать права

Как пояснила юрист Ольга Федорова, наличие у человека диагноза "депрессия" само по себе не означает автоматический запрет на вождение. Заболевание может протекать по-разному, и не каждое его проявление оказывает влияние на способность безопасно управлять транспортным средством.

"В утверждённом списке медицинских противопоказаний к вождению транспортных средств нет отдельного упоминания депрессии как основания для отказа в получении прав или их лишения", — подчеркнула Федорова.

Ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров отметил, что в этом вопросе всё зависит от конкретного диагноза, зафиксированного врачом. В перечне противопоказаний, действующих сейчас и вступающих в силу с сентября 2025 года, указаны только два состояния, при которых водить машину запрещено. Речь идёт о диагнозах по МКБ-10:

F32 — "депрессивный эпизод";

F33 — "рекуррентное депрессивное расстройство".

В то же время, диагноз F92.0 — "депрессивное расстройство поведения" — в список противопоказаний не входит. Таким образом, окончательное значение имеет точная формулировка диагноза, поставленного специалистом.

Когда права могут приостановить

При наличии диагноза F32 или F33 водительские права могут быть временно прекращены только при прохождении медицинского освидетельствования, например, при замене удостоверения. В такой ситуации назначается дополнительная экспертиза.

"Если диагноз подтвердится, человек может потерять право на управление автомобилем. Но если депрессию диагностировали при обычном посещении врача, не связанном с водительской комиссией, это никак не влияет на его право вождения", — объяснил Зокиров.

Почему депрессия может быть опасна за рулём

Психолог Екатерина Кольцова считает, что водители с клинической депрессией действительно могут быть менее устойчивы на дороге. Симптомы болезни могут снижать скорость реакции, вызывать заторможенность и потерю концентрации.

"Водитель должен быть внимателен и быстро реагировать на ситуацию. Но в состоянии депрессии человек может настолько уйти в собственные переживания, что станет опасным — как для себя, так и для окружающих. В тяжелых случаях возможны даже суицидальные попытки", — предупредила специалист.

Громкие заголовки могут навредить лечению

При этом Кольцова предостерегает от сенсационности в подаче темы. По её мнению, распространение искажённой информации о "массовом лишении прав из-за депрессии" может отпугнуть людей от обращения за медицинской помощью.

"И так многие не спешат идти к психиатру, даже если подозревают у себя депрессию. А если появится страх потерять права, то люди окончательно замкнутся в себе. Это только усугубит ситуацию", — считает психолог.

Она подчеркнула, что клиническая депрессия — серьёзное заболевание, которое требует лечения, и врач в состоянии подобрать эффективную терапию. Важно, чтобы люди не боялись обращаться за помощью и понимали, что диагноз не всегда означает запрет на вождение. Главное — чёткое понимание критериев, по которым принимается подобное решение.