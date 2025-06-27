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Общество

15 детей-мигрантов в Нижнем Новгороде завалили тест по русскому языку

30 июня 2025 17:35  [45] Общество
15 детей-мигрантов в Нижнем Новгороде завалили тест по русскому языку

Около 40% детей, прошедших тестирование по русскому языку для поступления в школы Нижегородской области, не справились с заданиями. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования и науки региона.

По его данным, на 23 июня 2025 года в ведомство всего поступило 53 заявления от родителей детей без гражданства РФ на прохождение тестирования. Два из них были отклонены из-за неполного пакета документов.

На данный момент тестирование прошли 37 детей. Из них 34 планировали поступать в первый класс, двое — во второй, один — в пятый. 14 будущих первоклассников и один кандидат на поступление в пятый класс не справились с заданиями. 

Родители детей, не справившихся с тестом, смогут повторно подать заявку через три месяца. До повторной попытки дети могут пройти обучение русскому языку в образовательных организациях региона, реализующих соответствующие программы для иностранных граждан.

Список таких учреждений размещён на сайте министерства образования и науки Нижегородской области.

Напомним, с 1 апреля в России детям-иностранцам запрещено учиться без знания русского языка. Поэтому будущие ученики проходят тест, проверяющий речь, понимание, лексику и грамматику.

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Теги:
Мигранты Миграция Школы
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