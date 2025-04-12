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Политика

Депутаты ЗСНО поддержали штрафы за субаренду жилья мигрантами

16 апреля 2025 16:02  [119] Политика
Депутаты ЗСНО поддержали штрафы за субаренду жилья мигрантами

Фото: Кира Мишина

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Заксобрания Нижегородской области рассмотрел инициативу об ужесточении ответственности за нарушение правил найма жилья иностранными гражданами. Об этом сообщает "Коммерсантъ – Приволжье".

Речь идёт о поправках в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые были внесены в Государственную думу. Законопроект предлагает ввести более строгие санкции за заключение договоров поднайма жилья в случаях, когда основной договор аренды оформлен с иностранными гражданами, за исключением граждан Республики Беларусь.

Согласно пояснительной записке к документу, арендаторы-иностранцы нередко передают квартиры в субаренду своим родственникам, знакомым и другим мигрантам. Это, в свою очередь, приводит к массовому заселению квартир, что, по мнению авторов инициативы, становится причиной конфликтов с соседями, нарушений общественного порядка и даже угроз безопасности окружающих.

Проект закона предусматривает штрафы до 5 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. В случае повторного нарушения сумма взысканий увеличится: до 10 тысяч, 50 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно.

Председатель профильного комитета Владимир Беспалов охарактеризовал инициативу как "логичную". При этом правительство Нижегородской области пока не выразило официальной позиции по законопроекту, а федеральное указало на необходимость его доработки.

Вопрос о поддержке инициативы будет вынесен на заседание заксобрания региона 24 апреля.

Отметим, с 1 апреля в регионе указом главы области Глеба Никитина ограничена трудовая деятельность иностранных граждан с патентами в 16 отраслях экономики

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Теги:
Законодательное собрание Мигранты
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