Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения иностранцами ВНЖ Общество

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Министерство труда России сократило перечень профессий, дающих иностранным высококвалифицированным специалистам возможность получить вид на жительство в упрощенном порядке. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации.

В новый список включено всего 29 специальностей. Ранее их было 203.

В перечень вошли представители технических и рабочих специальностей: аналитики по обработке больших данных в промышленности, астрофизике и генетике, инженеры по внедрению новых технологий, инженеры-конструкторы, проектировщики, программисты, сварщики и слесари, занятые в судостроении, машиностроении и авиастроении и другие.

Изначально проект приказа, вынесенный в марте для общественного обсуждения, включал 31 профессию. Тогда в Минтруде подчеркивали, что в перечень вошли преимущественно инженерные и рабочие специальности узкого профиля, а также отдельные профессии в научной сфере.

Напомним, иностранцы и лица без гражданства, чья специальность есть в списке, имеют право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание. Чтобы воспользоваться этим правом в 2025 году, кандидат должен иметь не менее одного года непрерывного стажа по соответствующей профессии на момент подачи заявления, а также соблюдать все требования российского законодательства.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Нижегородской области указом губернатора Глеба Никитина иностранные граждане с патентами не могут работать в 16 отраслях экономики.