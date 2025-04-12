ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2025 11:45  [3] Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения иностранцами ВНЖ
17 апреля 2025 10:28  [156] Как нижегородцам получить бесплатную путевку в санаторий от СФР
17 апреля 2025 09:58  [146] Мэрия начинает изъятие аварийного дома в квартале "Сименс и Гальске"
17 апреля 2025 09:25  [131] В России предложили приравнять коррупцию к госизмене
17 апреля 2025 09:20  [235] Профсоюз предложил обеспечить нижегородских медиков видеокамерами
17 апреля 2025 09:18  [133] Выкса вошла в топ-20 малых городов России по качеству городской среды
17 апреля 2025 09:10  [236] Подозрительную замороженную говядину нашли в Нижегородской области
17 апреля 2025 08:52  [250] Северное сияние озарило небо над Нижним Новгородом
17 апреля 2025 08:00  [273] Жителей Нижегородской области предупредили о начале активности змей
16 апреля 2025 18:22  [368] Нижегородцам рассказали, сколько яиц и кулича можно съесть на Пасху
Общество

Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения иностранцами ВНЖ

17 апреля 2025 11:45  [3] Общество
Минтруда сократило перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ иностранцами

Фото: Александр Воложанин

Министерство труда России сократило перечень профессий, дающих иностранным высококвалифицированным специалистам возможность получить вид на жительство в упрощенном порядке. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации.

В новый список включено всего 29 специальностей. Ранее их было 203. 

В перечень вошли представители технических и рабочих специальностей: аналитики по обработке больших данных в промышленности, астрофизике и генетике, инженеры по внедрению новых технологий, инженеры-конструкторы, проектировщики, программисты, сварщики и слесари, занятые в судостроении, машиностроении и авиастроении и другие.

Изначально проект приказа, вынесенный в марте для общественного обсуждения, включал 31 профессию. Тогда в Минтруде подчеркивали, что в перечень вошли преимущественно инженерные и рабочие специальности узкого профиля, а также отдельные профессии в научной сфере.

Напомним, иностранцы и лица без гражданства, чья специальность есть в списке, имеют право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание. Чтобы воспользоваться этим правом в 2025 году, кандидат должен иметь не менее одного года непрерывного стажа по соответствующей профессии на момент подачи заявления, а также соблюдать все требования российского законодательства.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Нижегородской области указом губернатора Глеба Никитина иностранные граждане с патентами не могут работать в 16 отраслях экономики

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты Миграция Минтруд
Поделиться:
Новости по теме
17 апреля 2025 10:11  [136] Более 530 иностранцев выразили желание переехать в Нижегородскую область
16 апреля 2025 16:40  [319] Никитин предложил Лаврову изменить правила переселения иностранных специалистов
16 апреля 2025 16:02  [361] Депутаты ЗСНО поддержали штрафы за субаренду жилья мигрантами
07 апреля 2025 16:34  [1018] Как запрет на мигрантов с патентом повлияет на рынок труда в Нижегородской области
30 марта 2025 11:33  [755] Около 27 тысяч человек переехали жить в Нижегородскую область в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph