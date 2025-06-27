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Общество

Движение на Суздальской ограничат из-за ремонта Мызинского моста

01 июля 2025 06:16  [43] Общество
Движение на Суздальской ограничат из-за ремонта Мызинского моста

Фото: пресс-служба мэрии

В Нижнем Новгороде 1 июля временно ограничат движение автомобилей на участке улицы Суздальской под Мызинским путепроводом. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с продолжением капитального ремонта моста. Проезд будет закрыт с 09:00 и продлится ориентировочно до 14:00. Точный срок окончания зависит от хода выполнения работ. Поезд будет открыт после их окончания.

На период перекрытия предусмотрены маршруты объезда. Двигаться в сторону Восточного проезда можно по улице Героя Попова. При движении со стороны Автозаводского района автомобилистам предлагается использовать улицы Героя Попова, Новикова-Прибоя, Глеба Успенского и Композиторскую.

Водителей просят заранее ознакомиться с временной схемой движения, соблюдать повышенную осторожность и внимательно следить за дорожными указателями.

Ранее сообщалось о завершении первого этапа капитального ремонта Мызинского путепровода. Всего работы разделены на три стадии. Работы планируется полностью завершить к декабрю 2026 года. Проект реализуется в рамках национальной инициативы "Инфраструктура для жизни".

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Теги:
Мосты Мызинский мост Ремонт дорог
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