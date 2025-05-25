Ремонт улицы Академика Блохиной в Нижнем Новгороде близок к завершению

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В Нижнем Новгороде начинается финальная стадия обновления дорожного покрытия на улице Академика Блохиной. Работы охватят участок от улицы Ошарской до Варварской, сообщили в МКУ "ГУММИД".
Как пояснили в ведомстве, текущий этап завершает комплексную реконструкцию улицы, в рамках которой ранее уже были приведены в порядок тротуары. Однако укладку нового асфальта пришлось отложить до завершения капитального ремонта водопровода, проведенного зимой 2024 года.
Теперь подрядная организация приступает к фрезерованию старого асфальтобетонного слоя и устройству нового покрытия. Работы охватят территорию площадью свыше 3 тысяч квадратных метров. Помимо замены дорожного полотна, планируется установка 19 новых люков колодцев, монтаж гранитных бордюров и нанесение свежей дорожной разметки и восстановление зеленой зоны методом гидропосева.
Напомним, ремонт дорог реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Всего на ремонтные работы по программе выделено 911,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что ямочный ремонт проведут на нижегородском метромосту этим летом.
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