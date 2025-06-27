Реконструкция дороги к Анкудиновке в Нижнем Новгороде выходит на второй этап Общество

В Нижнем Новгороде завершён первый этап масштабной реконструкции подъезда к деревне Анкудиновке. Обновлённая трасса уже введена в эксплуатацию и готова к использованию. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, работы разделены на два этапа — №1 и №1.1. Разрешение на строительство первого этапа было получено в декабре 2024 года. Согласно информации от ГУАД, участок протяжённостью 872,6 метра включает четыре полосы движения и мост через реку Рахму длиной 41,1 метра.

В рамках первого этапа также были выполнены масштабные инженерные работы. Специалисты проложили четыре водопропускные трубы, обустроили систему ливневой канализации, установили два очистных сооружения и построили тротуары вдоль дороги.

Кроме того, на участке смонтировано наружное освещение, установлены два светофора, обустроены остановочные павильоны, дорожные знаки, а также барьерные и перильные ограждения. На проезжей части нанесена разметка.

Разрешение на реализацию следующего этапа — 1.1 — было выдано 13 мая. Планируется, что новый участок длиной около 1 260 метров также будет четырёхполосным и включит мост через реку Старку протяжённостью 31,1 метра.

На втором этапе предусмотрено строительство водопропускной трубы, системы ливневой канализации, очистного сооружения. Вдоль дороги появятся тротуары, освещение, два светофора и остановочные павильоны.

Завершить все работы планируется к 2027 году. В ГУАД добавили, что реконструкция направлена на улучшение транспортной доступности и повышение безопасности дорожного движения в районе Анкудиновки.

Ранее сообщалось, что между Новой Кузнечихой и Анкудиновкой в Нижнем Новгороде построят новую дорогу протяжённостью 3,65 км.