Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Власти упразднили Кстовский округ
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2025 07:00  [129] Реконструкция дороги к Анкудиновке в Нижнем Новгороде выходит на второй этап
27 июня 2025 19:30  [253] Охват населения вакцинацией от кори в Нижегородской области достигает 95%
27 июня 2025 18:44  [221] Лиса растерзала 30 кур на нижегородской ферме канадцев Фейнстра
27 июня 2025 18:11  [256] Одностороннее движение введут на участке Тимирязева в Нижнем Новгороде с 19 июля
27 июня 2025 17:20  [208] Завершен первый этап капремонта Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде
27 июня 2025 17:03  [176] Отбор для участия в "Семейной зарнице" стартовал в Нижегородской области
27 июня 2025 17:00  [241] Энергетики из Прибайкалья узнали от нижегородцев, как повысить безопасность и качество работы на энергообъектах
27 июня 2025 16:30  [213] Дорогу возле жилых домов на проспекте Гагарина перекроют до 15 августа
27 июня 2025 16:10  [247] Власти объявили охоту на "черных" ассенизаторов в Нижнем Новгороде
27 июня 2025 15:53  [250] Проект дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде сделает компания из Твери
Общество

Реконструкция дороги к Анкудиновке в Нижнем Новгороде выходит на второй этап

28 июня 2025 07:00  [129] Общество
Реконструкция дороги к Анкудиновке в Нижнем Новгороде выходит на второй этап

В Нижнем Новгороде завершён первый этап масштабной реконструкции подъезда к деревне Анкудиновке. Обновлённая трасса уже введена в эксплуатацию и готова к использованию. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, работы разделены на два этапа — №1 и №1.1. Разрешение на строительство первого этапа было получено в декабре 2024 года. Согласно информации от ГУАД, участок протяжённостью 872,6 метра включает четыре полосы движения и мост через реку Рахму длиной 41,1 метра.

В рамках первого этапа также были выполнены масштабные инженерные работы. Специалисты проложили четыре водопропускные трубы, обустроили систему ливневой канализации, установили два очистных сооружения и построили тротуары вдоль дороги.

Кроме того, на участке смонтировано наружное освещение, установлены два светофора, обустроены остановочные павильоны, дорожные знаки, а также барьерные и перильные ограждения. На проезжей части нанесена разметка.

Разрешение на реализацию следующего этапа — 1.1 — было выдано 13 мая. Планируется, что новый участок длиной около 1 260 метров также будет четырёхполосным и включит мост через реку Старку протяжённостью 31,1 метра.

На втором этапе предусмотрено строительство водопропускной трубы, системы ливневой канализации, очистного сооружения. Вдоль дороги появятся тротуары, освещение, два светофора и остановочные павильоны.

Завершить все работы планируется к 2027 году. В ГУАД добавили, что реконструкция направлена на улучшение транспортной доступности и повышение безопасности дорожного движения в районе Анкудиновки.

Ранее сообщалось, что между Новой Кузнечихой и Анкудиновкой в Нижнем Новгороде построят новую дорогу протяжённостью 3,65 км.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонт дорог Строительство
Поделиться:
Новости по теме
27 июня 2025 15:53  [250] Проект дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде сделает компания из Твери
26 июня 2025 15:14  [369] Ремонт улицы Академика Блохиной в Нижнем Новгороде близок к завершению
17 июня 2025 18:00  [545] Половина дорог от плана по нацпроекту отремонтирована в Нижнем Новгороде
22 марта 2025 08:00  [999] Кстовчане жалуются на разбитые дороги в Анкудиновке и Афонине
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных