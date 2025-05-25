  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2025 12:47  [3] Автобус №27 изменит маршрут из-за трехмесячного ремонта на улице Артельной
23 июня 2025 12:26  [72] Еще два нижегородца вернулись домой из украинского плена
23 июня 2025 12:16  [82] Танцы помогут нижегородцам восстановиться после инсульта
23 июня 2025 12:00  [126] Продажу алкоголя ужесточат в Нижнем Новгороде в День молодежи
23 июня 2025 11:52  [81] ИТ-кампус "НЕЙМАРК" запускает бесплатный курс по телекоммуникационным технологиям для студентов
23 июня 2025 11:47  [126] Нижегородский метромост ждет ямочный ремонт летом 2025 года
23 июня 2025 11:23  [102] Михаил Рыхтик: "Повышение требований к преподаванию истории можно только приветствовать"
23 июня 2025 11:12  [127] Более 300 нижегородских призывников заключили контракты в 2024 году
23 июня 2025 11:00  [134] Более 1,5 млрд рублей выплатили нижегородским медикам
23 июня 2025 10:45  [157] Депутат назвал жителей Заволжья иждивенцами за жалобы на детскую площадку
Общество

Автобус №27 изменит маршрут из-за трехмесячного ремонта на улице Артельной

23 июня 2025 12:47  [3] Общество
Автобус №27 изменит маршрут из-за трехмесячного ремонта на улице Артельной

Фото: 622139,620678,622068

Временные изменения в схему движения транспорта на улице Артельной вносятся из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает ЦРТС.

С 1 июля начиная с 6:00 и до 30 сентября движение будет закрыто на участке от дома № 34Б по улице Пушкина до дома № 9Б по улице Артельной. Для автомобилистов организован объезд по ближайшим улицам.

Проезд в зоне ремонта будет осуществляться по временной насыпанной дороге шириной 4 метра. Движение транспорта будет регулироваться реверсивным светофором.

Также временные изменения коснутся автобусного маршрута № 27. Его движение будет ограничено до остановки "Улица Пушкина".

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат, а также запретят парковку около Нижегородской ярмарки из-за Форума регионов (12+).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Ремонт дорог Транспортные ограничения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных