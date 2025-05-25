Автобус №27 изменит маршрут из-за трехмесячного ремонта на улице Артельной

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Временные изменения в схему движения транспорта на улице Артельной вносятся из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает ЦРТС.
С 1 июля начиная с 6:00 и до 30 сентября движение будет закрыто на участке от дома № 34Б по улице Пушкина до дома № 9Б по улице Артельной. Для автомобилистов организован объезд по ближайшим улицам.
Проезд в зоне ремонта будет осуществляться по временной насыпанной дороге шириной 4 метра. Движение транспорта будет регулироваться реверсивным светофором.
Также временные изменения коснутся автобусного маршрута № 27. Его движение будет ограничено до остановки "Улица Пушкина".
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат, а также запретят парковку около Нижегородской ярмарки из-за Форума регионов (12+).
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