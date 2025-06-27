Ветеранам СВО начали бесплатно устанавливать слуховые аппараты в ПОМЦ Общество

Фото: скриншот видео ПОМЦ

В Нижегородской области стартовал проект по бесплатному слухопротезированию для ветеранов специальной военной операции. Первые участники уже восстановили слух, повреждённый в зоне боевых действий. Об этом сообщили в Приволжском окружном медицинском центре ФМБА России — единственном учреждении в регионе, где оказывают высокотехнологичную помощь при полной утрате слуха.

По словам сурдолога центра Тагира Гаязова, в случаях тяжёлых травм барабанной перепонки эффективное лечение возможно только в экстренные сроки. При упущенном времени единственным способом вернуть восприятие звуков становится слухопротезирование — подбор и ношение специализированных аппаратов.

Без этой помощи бойцы вынуждены были буквально читать по губам, теряя связь с окружающим миром. Слуховые устройства позволяют им воспринимать речь даже со спины, без визуального контакта с говорящим.

В рамках проекта ветераны получают бесплатный слуховой аппарат отечественного производства, индивидуальную настройку и консультацию врача. Программа реализуется совместно ПОМЦ ФМБА России и Государственным фондом "Защитники Отечества".

Ранее сообщалось, что в нижегородской больнице №13 внедрили эндопротезирование коленных суставов.

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