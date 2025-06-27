Центр помощи семьям бойцов СВО "Лисёна Арт" открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Дом народного единства

В Доме народного единства открылся филиал центра психологической помощи "Лисёна Арт". Он станет частью системы поддержки для тех, чьи родные участвуют в специальной военной операции.

Проект основала Ольга Тихонова, жена офицера и участника СВО. Первые центры уже работают в Москве и Луганске.

В центре используют авторские методики, где сочетаются арт-терапия и современные психологические практики. За все время работы помощь получили более 240 семей, а участниками мероприятий стали свыше миллиона человек.

Во время открытия было подписано соглашение о партнерстве между Домом народного единства и АНО "Лисёна Арт". Благодаря этому в регионе появится больше программ для поддержки семей военнослужащих.

"Для нас крайне важно оказывать всестороннюю поддержку защитникам Отечества и их семьям. Дом народного единства на постоянной основе проводит познавательные и творческие мероприятия для семей военнослужащих, организует встречи с ветеранами. Сотрудничество с "Лисёна Арт" позволит расширить спектр психологической помощи, дав людям дополнительную опору в сложных жизненных обстоятельствах", – рассказал руководитель ДНЕ Роман Кошелев.

Гости открытия поучаствовали в мастер-классах по народным промыслам и живописи.

"Восхищена инициативой Ольги Тихоновой, создавшей уникальный проект психологической поддержки военнослужащих и их семей. Методики арт-терапии, проверенные в московских госпиталях и подтвержденные тысячами благодарных отзывов, становятся стандартом психологической реабилитации. Перенимаем этот бесценный опыт, потому что каждая семья защитника Отечества заслуживает профессиональной поддержки. Особенно ценна комплексность подхода специалистов "Лисёна Арт" – они сочетают творчество, психологию и простое человеческое участие, что дает действенный результат", - отметила глава нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова.

Ранее сообщалось, что нижегородских медиков обучают особенностям общения с участниками СВО и их семьями.