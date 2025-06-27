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Общество

11 нелегальных свалок ликвидируют в Приокском районе Нижнего Новгорода

01 июля 2025 10:39  [91] Общество
11 нелегальных свалок ликвидируют в Приокском районе Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В Приокском районе Нижнего Новгорода планируют ликвидировать стихийные свалки. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает администрация района. Начальная стоимость контракта составляет 2,4 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды Нижнего Новгорода" на 2023-2028 годы.

Согласно документации, подрядчику предстоит убрать и вывезти 1 624 кубометра мусора с общей площади 1 432 квадратных метра. Работы охватят 11 точек, расположенных на улицах Ларина, 40 лет Победы, Радистов, Медицинской, Гагарина и других, а также в поселке Луч и деревне Ольгино.

Срок выполнения работ составит 30 рабочих дней с момента заключения контракта. При этом допускается досрочное завершение проекта по согласованию сторон.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 8 июля. Итоги определения подрядчика подведут 10 июля.

Ранее сообщалось, что на борьбу с незаконными свалками в Московском районе выделили 5,1 млн рублей. 

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Теги:
Приокский район Свалки
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