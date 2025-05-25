Воздух в Нижнем Новгороде начали мониторить 24/7 из-за жалоб на вонь
Нерестовые ограничения сняли в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2025 20:29  [16] Нижегородская область передала Саратову второй "Валдай"
23 июня 2025 19:19  [114] Капитальный ремонт проведут в шести нижегородских спортшколах
23 июня 2025 19:00  [111] Более 14 млн рублей выделено на ликвидацию свалки в Ветлужском округе
23 июня 2025 18:30  [132] Нижегородцам показали архивные кадры предшественника Канавинского моста в цвете
23 июня 2025 18:00  [137] Роспотребнадзор усилил меры после выявления двух случаев кори в Нижнем Новгороде
23 июня 2025 17:58  [117] Евгений Люлин почтил память героев Великой Отечественной войны в Бресте
23 июня 2025 17:24  [146] Нижегородский автобус №39 пустят по новому маршруту с июля
23 июня 2025 16:29  [155] Более 30 раз оштрафовали "черных" ассенизаторов в Нижнем Новгороде в 2025 году
23 июня 2025 16:12  [138] Ремонт Московского шоссе в Нижнем Новгороде начнется 25 июня
23 июня 2025 15:53  [369] Нижегородские врачи отключили от ИВЛ пострадавших при взрыве в Нальчике
Общество

Более 14 млн рублей выделено на ликвидацию свалки в Ветлужском округе

23 июня 2025 19:00  [111] Общество
Более 14 млн рублей выделено на ликвидацию свалки в Ветлужском округе

Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области объявила тендер на ликвидацию несанкционированной свалки в рабочем поселке имени М.И. Калинина. Информация о закупке размещена на официальном портале госзакупок.

Подрядной организации предстоит выполнить масштабный объем работ. В рамках контракта необходимо разработать и обработать около 10 тысяч кубометров грунта, захоронить отходы, а также перевезти 6,4 тысячи тонн строительного мусора. Кроме того, предусмотрено выравнивание участка площадью 5 тысяч квадратных метров.

Начальная стоимость контракта составляет 14,6 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 30 июня 2025 года, итоги конкурса подведут 1 июля.

Согласно условиям закупки, все работы должны быть завершены не позднее 17 ноября 2025 года. При этом исполнитель вправе досрочно выполнить обязательства по согласованию с заказчиком.

Ранее сообщалось, что 5,1 миллиона рублей выделили на ликвидацию незаконных свалок в Московском районе Нижнего Новгорода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветлужский район Свалки Экология
Поделиться:
Новости по теме
11 июня 2025 13:17  [697] Почти тысячу кубометров мусора вывезли из Канавинского района
25 мая 2025 08:54  [772] Нелегальную свалку на Сортировке убрали после жалоб нижегородцев
22 мая 2025 08:50  [580] Росприроднадзор озвучил итоги проверки свалок ТКО в Воскресенском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных