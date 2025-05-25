Более 14 млн рублей выделено на ликвидацию свалки в Ветлужском округе Общество

Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области объявила тендер на ликвидацию несанкционированной свалки в рабочем поселке имени М.И. Калинина. Информация о закупке размещена на официальном портале госзакупок.

Подрядной организации предстоит выполнить масштабный объем работ. В рамках контракта необходимо разработать и обработать около 10 тысяч кубометров грунта, захоронить отходы, а также перевезти 6,4 тысячи тонн строительного мусора. Кроме того, предусмотрено выравнивание участка площадью 5 тысяч квадратных метров.

Начальная стоимость контракта составляет 14,6 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 30 июня 2025 года, итоги конкурса подведут 1 июля.

Согласно условиям закупки, все работы должны быть завершены не позднее 17 ноября 2025 года. При этом исполнитель вправе досрочно выполнить обязательства по согласованию с заказчиком.

Ранее сообщалось, что 5,1 миллиона рублей выделили на ликвидацию незаконных свалок в Московском районе Нижнего Новгорода.