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Общество

Нижегородцы пожаловались на мусор около Мещерского озера

09 июня 2025 20:04  [102] Общество
Нижегородцы пожаловались на мусор около Мещерского озера

Горы мусора образовались в прибрежной зоне Мещерского озера в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этой проблеме неравнодушные горожане написали в социальной сети.

Как рассказала Елена П., особенно плачевная ситуация сложилась около столиков для посиделок, установленных недалеко от пляжа. По словам нижегородки, мусор оттуда не вывозится неделями.

Депутат нижегородской думы Руслан Станчев отреагировал на сообщение и написал, что по данному вопросу уже проинформировал главу Канавинского района.

В свою очередь, представители районной администрации сообщили в соцсети, что весь мусор по указанному адресу будет убран. Также в мэрии призвали нижегородцев заботиться о чистоте и не загрязнять пляжные зоны после отдыха у воды.

Напомним, что в Канавинском районе продолжается работа по ликвидации свалок.

Сообщалось также, что в Ленинском районе ведется уборка территории вдоль реки Борзовки.

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Теги:
Канавинский район Мещерское озеро Свалки
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