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Культура и отдых

Нижегородцев ждут 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году

01 июля 2025 10:12  [66] Культура и отдых
Нижегородцев ждут 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году

Фото: телеграм-канал Минтруда России

Минтруд России подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2026 году. Документ вынесен на общественное обсуждение, сообщается в телеграм-канале Министерства.

Согласно проекту, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Таким образом, россиян ожидают сразу 12 дней без работы.

Как пояснил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, перенос выходных осуществляется ежегодно с целью рационального распределения времени труда и отдыха. При этом стараются объединять праздничные даты с ближайшими выходными. Он напомнил, что постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно.

Кроме продолжительных новогодних каникул, в 2026 году запланированы ещё пять периодов с трёхдневными выходными:

  • с 21 по 23 февраля — в честь Дня защитника Отечества;
  • с 7 по 9 марта — в связи с Международным женским днём;
  • с 1 по 3 мая — на Праздник Весны и Труда;
  • с 9 по 11 мая — на День Победы;
  • с 12 по 14 июня — по случаю Дня России.

Также 4 ноября, в День народного единства, выпадает выходной в середине недели — в среду.

Ранее нижегородский врач напомнил, как уберечь ребенка от травм в летние каникулы.

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Теги:
Минтруд Отдых Праздники
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