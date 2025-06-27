Нижегородцев ждут 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году

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Минтруд России подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2026 году. Документ вынесен на общественное обсуждение, сообщается в телеграм-канале Министерства.
Согласно проекту, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Таким образом, россиян ожидают сразу 12 дней без работы.
Как пояснил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, перенос выходных осуществляется ежегодно с целью рационального распределения времени труда и отдыха. При этом стараются объединять праздничные даты с ближайшими выходными. Он напомнил, что постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно.
Кроме продолжительных новогодних каникул, в 2026 году запланированы ещё пять периодов с трёхдневными выходными:
Также 4 ноября, в День народного единства, выпадает выходной в середине недели — в среду.
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