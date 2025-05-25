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Общество

Нижний Новгород вошел в топ-5 самых популярных направлений на июньские выходные

10 июня 2025 12:24  [5] Общество
Нижний Новгород вошел в топ-5 самых популярных направлений на июньские выходные

Фото: МТС

Нижний Новгород вошёл в число самых популярных направлений для путешествий на длинные июньские выходные. Это показало исследование платформы Bronevik.com, входящей в экосистему МТС.

Отмечается, что в целом по России число бронирований туристического жилья на даты, приуроченные ко Дню России, выросло на 101% по сравнению с прошлым годом. Причиной всплеска стал перенос выходного дня с 8 марта на 13 июня, благодаря чему россияне получили четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня.

Столица Приволжья заняла четвертую строчку в рейтинге самых востребованных направлений, получив 4% от общего числа бронирований по стране. Лидером среди городов стал Санкт-Петербург. На его долю пришлось 13% всех заказов. Второе и третье места поделили Казань и Москва с показателем по 6%.

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов напомнил, что в конце мая компания запустила бесплатный цифровой аудиогид "Волжские истории: из Нижнего Новгорода в Городец на Валдай 45Р", созданный специально для туристов, приезжающих в регион. С его помощью, отметил Белов, путешественники смогут глубже прочувствовать атмосферу региона и уникального города Городец, а также узнать интересные факты о местной истории. Аудиогид доступен бесплатно в приложениях izi.TRAVEL и tmatic.travel.

В исследовании также отмечается, что одной из ключевых тенденций сезона стал рост интереса к недорогому размещению. Наиболее популярной категорией стали отели "без звезд" — их выбрали 41% путешественников. Средняя стоимость проживания в таких объектах составляет около 5 000 рублей за ночь.

На втором месте — гостиницы категории "три звезды", на них приходится 27% бронирований. Средний чек — 6 100 рублей за ночь. Четырехзвездочные отели выбрали 19% туристов (10 100 рублей за ночь), 9% остановились на вариантах с 1-2 звездами (в среднем 4 000 рублей), а пятизвездочные гостиницы предпочли только 4% россиян, где стоимость ночи достигает 20 600 рублей.

В целом по стране средний чек за ночное размещение на праздничные даты составил 6 900 рублей, а средняя продолжительность проживания — два дня.

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Теги:
МТС Туризм
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