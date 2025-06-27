Пенсионер утонул во время рыбалки с внуком в Нижегородской области

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Мужчина утонул в районе деревни Уварово Лысковского округа, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.
По предварительным данным, 67-летний мужчина находился на рыбалке вместе со своим внуком на реке Валава. В какой-то момент пенсионеру стало плохо, после чего он оказался в воде. Позже полицейские извлекли тело погибшего из водоема.
Точные обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что два рыбака утонули в минувшие выходные в Нижегородской области, еще один мужчина не найден.
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