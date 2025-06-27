Пенсионер утонул во время рыбалки с внуком в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Мужчина утонул в районе деревни Уварово Лысковского округа, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 67-летний мужчина находился на рыбалке вместе со своим внуком на реке Валава. В какой-то момент пенсионеру стало плохо, после чего он оказался в воде. Позже полицейские извлекли тело погибшего из водоема.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что два рыбака утонули в минувшие выходные в Нижегородской области, еще один мужчина не найден.