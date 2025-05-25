СК проверяет утопление женщины около Дзержинска

В Дзержинске Следком организовал доследственную проверку по факту гибели женщины в Оке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, 13 июня в акватории затона реки Ока, расположенного вблизи поселка Юрьевец, спасатели МЧС обнаружили тело 34-летней жительницы Владимирской области.
При осмотре погибшей следователи не зафиксировали внешних признаков насильственной смерти. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что 26-летнюю женщину спасли из Волги в районе катера "Герой" в Нижнем Новгороде.
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