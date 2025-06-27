1,8 млн рублей выделено на покос травы на склонах нижегородского кремля Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде объявлен тендер на выполнение работ по благоустройству склонов, прилегающих к территории Нижегородского кремля и Кремлёвского бульвара. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Нижегородский кремль".

Согласно документации на портале госзакупок, подрядчику предстоит скосить траву на площади 76 тысяч квадратных метров, а также выкопать 13,6 тысячи растений борщевика. Работы охватят территорию Кремлёвского бульвара, Мининского сада и Чкаловской лестницы.

Заявки на участие в закупке принимаются до 8 июля, а победителя определят 10 июля. Максимальная сумма контракта составляет 1,8 млн рублей.

По условиям тендера, все работы должны быть завершены не позднее 30 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что реконструкцию склона у Зеленского съезда планируют завершить летом.