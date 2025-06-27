"Такого Шанхая, как раньше, не будет": Шалабаев высказался о парке имени 1 Мая Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде готовится к открытию после завершения второго этапа масштабного благоустройства. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По словам главы города, территория претерпела значительные изменения. Раньше на месте парка фактически находилась несанкционированная свалка. В ходе работ было вывезено тысячи тонн мусора.

Теперь же пространство кардинально преобразилось. Были восстановлены дорожки в их историческом трассировке, установлены новые малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также в парке обновили систему освещения и провели озеленение.

"Такого Шанхая, как раньше, здесь уже не будет. Например, раньше даже туалеты здесь были с выгребными ямами. Теперь это место для тихого, уютного отдыха с семьей. Готовимся к открытию!" - отметил мэр.

Напомним, работы в рамках второго этапа благоустройства стартовали этой весной, а первый этап реконструкции завершился до 2025 года. С осени 2024 года подрядчики вывезли с территории около 15 тысяч тонн мусора, демонтировали устаревшие фундаменты аттракционов и разрушенные дорожки, проложили новые инженерные сети, завезли плодородный грунт и выполнили целый ряд подготовительных работ.

Ранее сообщалось, что опубликована программа мероприятий (0+) к Дню молодежи в парках Нижнего Новгорода.