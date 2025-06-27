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Общество

Аллею Дружбы в парке 800-летия Нижнего Новгорода благоустроят за лето

28 июня 2025 10:38  [54] Общество
Аллею Дружбы обновляют с новыми зонами отдыха и освещением

Фото: ИРГСНО

Аллею Дружбы в нижегородском парке 800-летия (набережная Федоровского) полностью приведут в порядок летом 2025 года. Этот участок располагается на склоне между улицей Заломова и Похвалинским съездом.

Как информирует телеграм-канал Института развития городской среды Нижегородской области, на территории уже идут работы по благоустройству. Там высадят яблони и другие зеленые насаждения, обновят все пешеходные дорожки и лестничные спуски, а также обустроят новые зоны отдыха.

Клумбы в форме лодок, находящиеся на аллее, уже прошли ремонт. В дальнейшем их планируют украсить декоративной подсветкой. Помимо этого, на всей территории полностью заменят систему уличного освещения.

Сообщалось, что парк имени 1 Мая готовится к открытию после благоустройства второй очереди. 

Ранее нижегородцам рассказали, как продвигается благоустройство в Автозаводском районе. 

 

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Теги:
Благоустройство ИРГСНО набережная
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