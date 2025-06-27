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Общество

Благоустройство сквера с фонтаном у ДК Орджоникидзе выполнено на 80%

30 июня 2025 15:12  [98] Общество
Благоустройство сквера с фонтаном у ДК Орджоникидзе выполнено на 80%

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В сквере у Дворца культуры Орджоникидзе на улице Чаадаева завершается масштабное благоустройство. Работы выполнены на 80%. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.  

Он отметил, что одним из ключевых элементов обновлённого пространства станет фонтан. Его чаша диаметром 9 метров уже установлена, а фундамент полностью готов. Несмотря на сохранение классического облика, фонтан получит современные акценты — динамические струи воды высотой до 4 метров и красивую архитектурную подсветку.

Кроме фонтана в сквере полностью обновляют покрытие — укладывают брусчатку, устанавливают новое освещение, высаживают зелёные насаждения. Появятся удобные лавочки, качели и велопарковки.

После завершения работ в Московском районе сформируется большое благоустроенное пространство — от бульвара Авиастроителей, где также расположен фонтан, до ДК Орджоникидзе, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что на строительство нового фонтана в сквере около ДК Орджоникидзе выделено 12,4 млн рублей. Согласно тендерной документации, работы должны быть завершены до 1 июля. 

Также стало известно, что благоустройство сквера обойдется в 50,5 млн рублей. Работы по обоим объектам проводятся в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". 

До этого власти города отчитались, что парк имени 1 Мая в Нижнем Новгороде готовится к открытию после завершения второго этапа масштабного благоустройства.

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Теги:
Благоустройство Московский район Фонтаны
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