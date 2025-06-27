Мобильную связь постепенно отключат для иностранцев, не сдавших биометрию Общество

С 1 июля иностранные граждане, не зарегистрированные в Единой биометрической системе (ЕБС), лишатся возможности пользоваться услугами мобильной связи. Об этом напомнил телеканал "360".

По условиям, установленным ранее, иностранные граждане должны были пройти процедуру биометрической регистрации до 1 июля. Те, кто не выполнил это требование, столкнутся с постепенным отключением услуг связи со стороны операторов.

На сегодняшний день более 2 млн иностранцев успешно прошли биометрическую регистрацию и заключили новые договоры на услуги связи, сообщили в Минцифры РФ.

Для упрощения процесса регистрации биометрии и оформления других необходимых документов, некоторые российские банки предлагают комплексную услугу. За один визит клиенты могут получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), зарегистрироваться в Единой биометрической системе и подтвердить учетную запись на портале "Госуслуги".

Как сообщалось ранее, в июле в регистре сведений о населении появится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации.