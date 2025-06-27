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Общество

Школьники Дзержинска согласились с итогами пересмотра результатов ОГЭ

01 июля 2025 15:18  [127] Общество
Школьники Дзержинска согласились с итогами пересмотра результатов ОГЭ

Фото: Александр Воложанин

Участники основного государственного экзамена по русскому языку, столкнувшиеся с технической ошибкой при прослушивании аудиозаписи, не стали подавать апелляции после пересмотра их работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве образования и науки региона.

Напомним, неправильный аудиофайл с текстом изложения включили на ОГЭ по русскому языку в Дзержинске 9 июня. В результате 14 школьников прослушали аудиозапись с другим текстом. После выявления ошибки их работы были перепроверены с учетом именно той версии, которую они слышали во время экзамена.

Результаты были скорректированы, а участники ознакомлены с новыми баллами в установленные сроки. До 26 июня у них была возможность подать апелляцию, однако никто из школьников не воспользовался этим правом.

Что касается дисциплинарных мер в отношении организаторов, допустивших ошибку, в министерстве отметили, что такая информация не подлежит разглашению.

Ранее сообщалось, что нижегородская школьница набрала по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам. 

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Теги:
школьники Экзамены
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