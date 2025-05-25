Екатерина Мизулина помогла нижегородцу пересдать ЕГЭ Общество

Фото: Александр Воложанин

Выпускник из Нижнего Новгорода не смог завершить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике из-за технического сбоя. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Как рассказал школьник, программа, необходимая для выполнения заданий, не запускалась в течение 40 минут с начала экзамена. Он несколько раз обращался за помощью к организаторам, те пытались устранить неисправность, но не рассказали молодому человеку, что в такой ситуации нужно запросить акт о сдаче экзамена в резервный день. В результате выпускник не успел выполнить все задания.

О случившемся Мизулиной написала подруга школьника. По ее словам, молодой человек готовился к экзамену два года и стабильно получал высокие баллы на пробных тестах. Однако из-за потери времени он не успел решить все задачи.

После завершения экзамена выпускник узнал из интернета, что мог бы подать апелляцию до выхода из аудитории и пересдать экзамен в резервный день. Он попытался вернуться, но сотрудники экзаменационного пункта отказались его впустить.

Екатерина Мизулина направила обращение в Рособрнадзор, после чего была инициирована проверка. По видеозаписям подтвердилось, что порядок проведения экзамена был нарушен. Результаты экзамена были аннулированы, и школьнику разрешили пересдать информатику в резервный день. Повторная сдача состоялась 19 июня, результаты экзамена пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что неправильный аудиофайл с текстом изложения включили на ОГЭ по русскому языку в Дзержинске, из-за чего выпускники лишились баллов.