Школьники из приграничных регионов смогут поступить в ННГУ без ЕГЭ Общество

Фото: Александр Воложанин

Выпускники школ, расположенных в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей, могут поступить в Нижегородский государственный университет имени Лобачевского без сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-секретарь университета Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно приказу Минпросвещения РФ от 17.02.2025 № 107, школьники из этих регионов могут получить итоговые оценки на основе промежуточной аттестации, проведенной в образовательных учреждениях. Это позволяет им избежать участия в ЕГЭ.

Для поступления в вуз таким абитуриентам предстоит пройти вступительные испытания.

Отмечается, что запросы о возможности поступления по данной схеме уже начали поступать от школьников и их родителей.

Тем временем, уже 10 нижегородских школьников были удалены с ЕГЭ и ОГЭ из-за шпаргалок и телефонов.