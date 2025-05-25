Школьники из приграничных регионов смогут поступить в ННГУ без ЕГЭ

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Выпускники школ, расположенных в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей, могут поступить в Нижегородский государственный университет имени Лобачевского без сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-секретарь университета Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Согласно приказу Минпросвещения РФ от 17.02.2025 № 107, школьники из этих регионов могут получить итоговые оценки на основе промежуточной аттестации, проведенной в образовательных учреждениях. Это позволяет им избежать участия в ЕГЭ.
Для поступления в вуз таким абитуриентам предстоит пройти вступительные испытания.
Отмечается, что запросы о возможности поступления по данной схеме уже начали поступать от школьников и их родителей.
Тем временем, уже 10 нижегородских школьников были удалены с ЕГЭ и ОГЭ из-за шпаргалок и телефонов.
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