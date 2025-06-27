Более миллиона рублей ущерба взыщут с "АГЖО-Сергач" за вред почвам Общество

Фото: управление Росприроднадзора

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия о взыскании с ООО "АГЖО-Сергач" более одного миллиона рублей за вред, нанесённый почвам в результате эксплуатации полигона твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Нарушения выявили в ходе плановой проверки, проведённой в 2023 году. Объект, расположенный вблизи села Ачка Сергачского муниципального округа, показал признаки негативного воздействия на окружающую среду.

Анализ проб почвы, взятых на прилегающей территории, выявил превышение допустимых концентраций по ряду загрязняющих веществ. Это стало основанием для расчёта ущерба, который специалисты Росприроднадзора предложили возместить добровольно.

Однако компания отказалась компенсировать вред в досудебном порядке, что вынудило природоохранное ведомство обратиться в суд.

В процессе разбирательства доводы ООО "АГЖО-Сергач" о своей непричастности были признаны необоснованными. Суд отметил, что ответчик не предоставил доказательств отсутствия изменений в составе почвы и негативного воздействия на экосистему.

По итогам рассмотрения дела суд встал на сторону Росприроднадзора и постановил взыскать с предприятия полную сумму ущерба.

После вступления решения в законную силу будет выдан исполнительный лист. Полученные средства направят в бюджет Сергачского муниципального округа — по месту нанесения экологического вреда.

Ранее сообщалось, что суд признал нарушения экологических норм на нижегородском полигоне "МАГ-1".