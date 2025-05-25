Суд подтвердил штраф нижегородскому заводу за игнорирование экотребований

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода признал обоснованной позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия в деле против ООО "Нижегородские Автокомпоненты". Предприятие было привлечено к административной ответственности за несоблюдение ранее выданного предписания об устранении экологических нарушений.
Осенью 2024 года в отношении компании была проведена плановая проверка. В ходе инспекции специалисты выявили 32 нарушения природоохранного законодательства. После этого юридическое лицо и его представители были оштрафованы, а предприятию было предписано устранить все выявленные нарушения до 20 декабря 2024 года.
Однако в феврале 2025 года внеплановая проверка показала, что 10 нарушений так и остались неустраненными. Кроме того, надзорные органы зафиксировали устойчивый характер несоблюдения экологических требований со стороны предприятия.
ООО "Нижегородские Автокомпоненты" пыталось оспорить законность предписания и постановления о привлечении к ответственности, однако суд не принял доводы компании. В ходе разбирательства было установлено, что у предприятия имелись все возможности для выполнения требований, но необходимые меры предприняты не были.
Суд оставил постановление Росприроднадзора в силе. Аналогичное решение было принято и в отношении должностного лица компании, также привлечённого к ответственности. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч рублей.
По результатам февральской проверки предприятию было выдано новое предписание об устранении оставшихся нарушений. Срок его исполнения уже истёк, и в ближайшее время на заводе вновь состоится проверка. Росприроднадзор продолжает добиваться полного соблюдения экологических норм и приведения деятельности предприятия в соответствие с законодательством.
Ранее сообщалось, что суд обязал "Ситиматик – Нижний Новгород" выплатить миллионы за ущерб почве. А после выяснилось, что Росприроднадзор выявил нарушения на мусорных полигонах в Балахне и Городце.
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