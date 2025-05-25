Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 июня 2025 14:49  [1] Суд подтвердил штраф нижегородскому заводу за игнорирование экотребований
11 июня 2025 14:00  [97] Улицу Бетанкура в Нижнем Новгороде частично закроют 14-15 июня
11 июня 2025 13:30  [114] Депутаты Госдумы призвали запретить продажу энергетиков около школ и стадионов
11 июня 2025 13:17  [124] Почти тысячу кубометров мусора вывезли из Канавинского района
11 июня 2025 13:00  [124] Менее 1000 га озимых культур погибло в Нижегородской области за зиму
11 июня 2025 12:33  [105] ВТБ запускает альтернативу Apple Pay для бизнеса в России
11 июня 2025 12:25  [101] Сервис книги билайн стал одним из лидеров на рынке по объему электронных и аудиокниг
11 июня 2025 12:20  [256] Около 911 млн рублей выделено на ремонт дорог в Нижнем Новгороде по нацпроекту
11 июня 2025 11:28  [220] Подвижные пункты управления БПЛА создают в нижегородских лесах
11 июня 2025 11:00  [213] Дольщики проверили ход строительства проблемного "Дома на Горького"
Общество

Суд подтвердил штраф нижегородскому заводу за игнорирование экотребований

11 июня 2025 14:49  [1] Общество
Суд подтвердил штраф нижегородскому заводу за игнорирование экотребований

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода признал обоснованной позицию Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия в деле против ООО "Нижегородские Автокомпоненты". Предприятие было привлечено к административной ответственности за несоблюдение ранее выданного предписания об устранении экологических нарушений.

Осенью 2024 года в отношении компании была проведена плановая проверка. В ходе инспекции специалисты выявили 32 нарушения природоохранного законодательства. После этого юридическое лицо и его представители были оштрафованы, а предприятию было предписано устранить все выявленные нарушения до 20 декабря 2024 года.

Однако в феврале 2025 года внеплановая проверка показала, что 10 нарушений так и остались неустраненными. Кроме того, надзорные органы зафиксировали устойчивый характер несоблюдения экологических требований со стороны предприятия.

ООО "Нижегородские Автокомпоненты" пыталось оспорить законность предписания и постановления о привлечении к ответственности, однако суд не принял доводы компании. В ходе разбирательства было установлено, что у предприятия имелись все возможности для выполнения требований, но необходимые меры предприняты не были.

Суд оставил постановление Росприроднадзора в силе. Аналогичное решение было принято и в отношении должностного лица компании, также привлечённого к ответственности. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч рублей.

По результатам февральской проверки предприятию было выдано новое предписание об устранении оставшихся нарушений. Срок его исполнения уже истёк, и в ближайшее время на заводе вновь состоится проверка. Росприроднадзор продолжает добиваться полного соблюдения экологических норм и приведения деятельности предприятия в соответствие с законодательством.

Ранее сообщалось, что суд обязал "Ситиматик – Нижний Новгород" выплатить миллионы за ущерб почве. А после выяснилось, что Росприроднадзор выявил нарушения на мусорных полигонах в Балахне и Городце. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Экология
Поделиться:
Новости по теме
22 мая 2025 08:50  [513] Росприроднадзор озвучил итоги проверки свалок ТКО в Воскресенском округе
13 мая 2025 15:45  [632] Росприроднадзор выявил новые нарушения на Нижегородской станции аэрации
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных