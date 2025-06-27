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Экономика

АЗС в Нижегородской области уличили в нарушениях экологических и торговых норм

01 июля 2025 17:00  [166] Экономика
АЗС в Нижегородской области уличили в нарушениях экологических и торговых норм

Фото: пресс-служба ЗСНО

На автозаправках в Нижегородской области выявлены превышения вредных веществ в воздухе, отсутствие обязательной информации о топливе и проблемы с выдачей чеков. Такие результаты показала очередная проверка в рамках проекта "Трасса: общественный экологический контроль". Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО. 

Рейд провели представители Законодательного собрания региона совместно с активистами Всероссийского общества охраны природы. Проверке подверглись четыре автозаправочные станции — три в городе Бор и одна в Нижнем Новгороде.

На всех объектах специалисты замерили уровень загрязнения воздуха и отобрали пробы топлива для лабораторного анализа. Также проверялась документация — паспорта качества бензина и дизельного топлива, а также наличие данных о владельцах заправок.

На ряде АЗС зафиксировано превышение допустимых концентраций углеводородов в воздухе. Кроме того, на нескольких станциях отсутствовали паспорта качества топлива и информация о собственниках. На одной из заправок кассовый чек не выдали вовсе, что может свидетельствовать о нарушении прав потребителей и проблемах с финансовой отчетностью.

Председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов обратил внимание на нестандартную ситуацию: на одной из станций цена, указанная на рекламном щите, оказалась выше, чем при оплате. По его словам, в целом на проверенных АЗС стоимость топлива была на 10-15 % ниже среднерегиональной, что вызывает сомнения в его качестве.

"Наша цель — не допустить, чтобы за низкой ценой скрывались экологические риски и потенциальный вред для автомобилей. Несмотря на то, что отобранные образцы соответствуют заявленным характеристикам, мы продолжим проверки, чтобы гарантировать безопасность для жителей", — отметил Владислав Атмахов.

В ЗСНО напомнили, что проект "Трасса: общественный экологический контроль и безопасность" реализуется в регионе уже более семи лет. За это время было проверено свыше 130 автозаправок и отобрано более 250 проб топлива. Инициатива направлена на защиту окружающей среды и соблюдение стандартов качества топлива.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета по энергетике ГД РФ Юрий Станкевич призвал навести порядок на рынке контейнерных АЗС, которые до сих пор работают вне зоны внимания государства, контрольно-надзорных органов.

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Теги:
АЗС Бензин ЗСНО
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